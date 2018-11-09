Hazine gelecek hafta üç ihale düzenleyecek

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç ihaleyi iptal etmesinin ardından önümüzdeki hafta üç ihale düzenleyeceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;
- 12 Kasım Pazartesi günü 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz tahvil ilk kez ihraç edilecek. Tahvilin valörü 14 Kasım, itfa tarihi 11 Aralık 2019 olarak belirlendi.
- 12 Kasım Pazartesi günü 5 yıl (1,799 gün) vadeli, 18 Ekim 2023 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. 14 Kasım valörlü tahvil 6 ayda bir yüzde 10.05 kupon ödemeli olacak.
- 13 Kasım Salı günü 2 yıl (637 gün) vadeli, 12 Ağustos 2020 itfalı tahvili yeniden ihraç edilecek. Tahvil 6 ayda bir yüzde 11.50 kupon ödemeli olacak. Tahvilin valörü 14 Kasım olacak.
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