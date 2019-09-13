FİNANS

Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Eylül Pazartesi ve 17 Eylül Salı günü 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Pazartesi ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de, 5 yıl (1722 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü ilk ihalede 13 ay (385 gün) kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Diğer ihalede de 6 yıl (2149 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdiTürk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi
3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.