Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta 6 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Temmuz'da 3 ihale düzenlenecek.

İlk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı günkü diğer ihalelerde ise 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ve 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Hazine, 10 Temmuz'da da 3 ihaleye çıkacak.

Söz konusu ihalelerde 2 yıl (490 gün) ve 10 yıl (3528 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılırken, 7 yıl (2548 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

