Hazine ihale öncesi 1.65 milyar liralık ROT satış yaptı

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Hazine, bugün düzenlenecek lira cinsinden 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara, toplam 1 milyar 645.2 milyon liralık rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
- İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 805.2 milyon lira oldu.
- İhalede piyasa yapıcıları 3 milyar 501.0 milyon lira teklif verdi.
- Kamuya ROT satış 840 milyon lira olarak gerçekleşti.
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