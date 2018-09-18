Hazine ihale öncesi 1.65 milyar liralık ROT satış yaptı

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Hazine, bugün düzenlenecek lira cinsinden 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara, toplam 1 milyar 645.2 milyon liralık rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

- İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 805.2 milyon lira oldu.

- İhalede piyasa yapıcıları 3 milyar 501.0 milyon lira teklif verdi.

- Kamuya ROT satış 840 milyon lira olarak gerçekleşti.

