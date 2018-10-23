FİNANS

Hazine ihaleler öncesi 2.58 milyar liralık ROT satış yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 581.6 milyon liralık rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 581.6 milyon liralık rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
Hazine bugün, 2 yıl (658 Gün) ve 5 Yıl (1,820 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek.
- 2 Yıllık tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 628.1 milyon lira, kamuya 500.0 milyon lira oldu.
- İhalede piyasa yapıcıları 5 milyar 234.5 milyon lira teklif verdi.
- 5 Yıllık tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 343.5 milyon lira olurken, kamuya 1.11 milyar lira satış yapıldı.
- İhalede piyasa yapıcıları 1 milyar 145 milyon lira teklif verdi.

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