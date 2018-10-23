Hazine ihaleler öncesi 2.58 milyar liralık ROT satış yaptı

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 581.6 milyon liralık rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
Hazine bugün, 2 yıl (658 Gün) ve 5 Yıl (1,820 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek.
- 2 Yıllık tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 628.1 milyon lira, kamuya 500.0 milyon lira oldu.
- İhalede piyasa yapıcıları 5 milyar 234.5 milyon lira teklif verdi.
- 5 Yıllık tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 343.5 milyon lira olurken, kamuya 1.11 milyar lira satış yapıldı.
- İhalede piyasa yapıcıları 1 milyar 145 milyon lira teklif verdi.
İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza
Arap iş adamlarına gönderiyorlar! Kilosu 150 lira
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!
Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum