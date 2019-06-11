FİNANS

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Hazine Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugünkü ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1.85 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1.49 milyar lirası da kamudan, toplam 3.34 milyar lira borçlandı.

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Hazine Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugünkü ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1.85 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1.49 milyar lirası da kamudan, toplam 3.34 milyar lira borçlandı.
Hazine bugün 21 Nisan 2021 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ve 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.
Bu ay, toplam 11.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 12 milyar liralık iç borçlanma programlayan Hazine, dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasadan ROT dahil 5.94 milyar lira, kamudan 1.5 milyar lira borçlandı. (Tablo)

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