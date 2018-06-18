FİNANS

Hazine ihaleler öncesi toplam 4.67 milyar lira ROT satış yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 4 milyar 667 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 4 milyar 667 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç ediyor.
Hazine, Haziran ayında toplam 14.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 13 milyar lirası piyasadan olmak üzere, 15.7 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor.
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 1 milyar 947 milyon lira, kamuya 510 milyon lira oldu. İhalede piyasa yapıcıları 2 milyar 596 milyon lira teklif verdi.
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 1 milyar 700milyon lira olurken, kamuya 510 milyon lira satış yapıldı. İhalede piyasa yapıcıları 3 milyar 400 milyon lira teklif verdi.

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