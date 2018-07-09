Hazine iki günde altı tahvil-bono ihalesi düzenleyecek

İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Hazine bugün ve yarın 2 ve 10 yıllık gösterge tahviller dahil altı ihale ile borçlanacak.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre bugün;
- 12 Haziran 2019 itfalı 11 ay vadeli kuponsuz bono,
- 14 Haziran 2023 itfalı 5 yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden;
- 28 Haziran 2028 itfalı 6 ayda bir yüzde 1.65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ise ilk kez ihraç edilecek.
Salı günü ise;
- iki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil,
- 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 6.2 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden;
- 2 Temmuz 2025 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili ise ilk kez ihraç edilecek.
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