FİNANS

Hazine kira sertifikası ihraç edecek

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

Hazine kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, 500 milyon liralık kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 13 Haziran 2018 valör tarihli Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar Müsteşarlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, bin 820 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel reel kira oranı yüzde 1,58 olacak.

Kira ödemeleri 12 Aralık 2018, 12 Haziran 2019, 11 Aralık 2019, 10 Haziran 2020, 9 Aralık 2020, 9 Haziran 2021, 8 Aralık 2021, 8 Haziran 2022, 7 Aralık 2022, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 7 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici''Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'
BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira olduBİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine kira sertifikası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.