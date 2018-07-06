Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, haziran ayında 26 milyar 745 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 53 milyar 46 milyon lira, nakit giderleri 80 milyar 946 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 79 milyar 10 milyon lira, faiz ödemeleri ise 1 milyar 937 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 25 milyar 963 milyon lira açık verdi.

Bu ayda nakit dengesinde 26 milyar 745 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü, 97 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış, 150 milyon lira lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 23 milyar 399 milyon lira azaldı.

