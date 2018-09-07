Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 3 milyar 720 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 75 milyar 494 milyon lira, nakit giderleri 79 milyar 714 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 71 milyar 305 milyon lira, faiz ödemeleri ise 8 milyar 409 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 4 milyar 189 milyon lira fazla verdi.

Bu ayda nakit dengesinde 3 milyar 720 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü, 3 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış, 2 milyar 843 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 6 milyar 10 milyon lira arttı.

