FİNANS

Hazine nakit gerçekleşmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

Hazine nakit dengesinde, ekimde 1 milyar 465 milyon lira açık oluştu

Hazine nakit dengesi, ekim ayında 1 milyar 465 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 67 milyar 227 milyon lira, nakit giderleri 68 milyar 692 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 64 milyar 615 milyon lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 77 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 2 milyar 611 milyon lira fazla verdi.

Ekimde nakit dengesinde 1 milyar 465 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 36 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 5 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan düşüş 1 milyar 402 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 2 milyar 929 milyon lira arttı.

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