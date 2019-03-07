FİNANS

Hazine nakit gerçekleşmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

Hazine nakit dengesinde, şubatta 25 milyar 873 milyon lira açık verdi

Hazine nakit dengesi, şubat ayında 25 milyar 873 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 59 milyar 412 milyon lira, nakit giderleri 85 milyar 286 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 70 milyar 502 milyon lira, faiz ödemeleri ise 14 milyar 783 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 11 milyar 90 milyon lira açık verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde 25 milyar 873 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü olmadı. TMSF'den aktarımlar ise 5 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 14 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 2 milyar 82 milyon lira arttı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Konya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesiKonya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesi
BİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyorBİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit dengesi nakit gerçekleşmeleri şubat

En Çok Okunan Haberler

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Bakan'dan binlerce kişiye müjde! Ücretler yükseldi

Bakan'dan binlerce kişiye müjde! Ücretler yükseldi

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesi

Konya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesi

BİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyor

BİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyor

YASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyor

YASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyor

FIRST Robotics'de kazananlar ABD'deki şampiyonaya katılacak

FIRST Robotics'de kazananlar ABD'deki şampiyonaya katılacak

TZOB: Kadın çiftçilerimiz tarımımızın belkemiğidir

TZOB: Kadın çiftçilerimiz tarımımızın belkemiğidir

‘Topuklu Ekonomistler’ bir araya geldi

‘Topuklu Ekonomistler’ bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.