FİNANS

Hazine nakit gerçekleşmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 17:52 | Son Güncelleme

Hazine nakit dengesi, mayısta 14 milyar 661 milyon lira açık verdi

Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 14 milyar 661 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 74 milyar 247 milyon, nakit giderleri 88 milyar 908 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 80 milyar 429 milyon, faiz ödemeleri ise 8 milyar 479 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 6 milyar 182 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde 14 milyar 661 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 118 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 159 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan azalış 283 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 4 milyar 112 milyon lira azaldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs nakit gerçekleşmeleri

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