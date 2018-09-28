Hazine son çeyrekte 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Hazine, yılın son çeyreğinde toplam 27.8 milyar liralık borç servisine karşılık, 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine;
- Ekim ayında toplam 3.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.5 milyar liralık iç borçlanma,
- Kasım ayında toplam 21.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22.4 milyar liralık iç borçlanma,
- Aralık ayında toplam 2.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.4 milyar liralık iç borçlanma yapmayı programladı.
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