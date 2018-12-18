Hazine tahvil ihalesinde net 474.9 milyon TL satış yaptı

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Hazine'nin TL cinsinden 7 yıl (2,422 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 474.9 milyon TL satış gerçekleştirildi.

Yeniden ihraç edilen tahvilin ihalesinden önce yapılan 1 milyar 32.5 TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 507.4 milyon TL'ye ulaştı.

Buna göre;

- İhalede satışların nominal tutarı 466 milyon TL oldu.

- İhaleye toplam 1 milyar 298 milyon TL nominal teklif geldi.

- İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 9.15, ortalama yüzde 9.74, en yüksek yüzde 10.04 oldu.

- İhalede minimum 99,858 TL, ortalama 101,915 TL fiyat oluştu.

- Hazine'nin yaptığı tahvil ihalesinde satılacak kağıtlar 19 Aralık Çarşamba günü ihraç edilecek.

- Tahvilin geri ödemesi 6 Ağustos 2025 tarihinde olacak.

- Tahvilin ISIN kodu TRT060825T15.

- Tahvilin kupon tarihleri 13 Şubat 2019, 14 Ağustos 2019, 12 Şubat 2020, 12 Ağustos 2020, 10 Şubat 2021, 11 Ağustos 2021, 9 Şubat 2022, 10 Ağustos 2022, 8 Şubat 2023, 9 Ağustos 2023, 7 Şubat 2024, 7 Ağustos 2024, 5 Şubat 2025, 6 Ağustos 2025.

