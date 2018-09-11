Hazine tahvil ihalesinde ROT dahil 3.34 milyar lira satış yaptı

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Hazine'nin TL cinsinden iki yıl (700 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 880.6 milyon lira satış gerçekleştirildi.
İhale öncesi yapılan 2 milyar 461 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 341.6 milyon liraya ulaştı.
Hazine'den ihale sonrası yapılan açıklamaya göre;
- İhalede satışların nominal tutarı 875 milyon lira oldu.
- İhaleye 2 milyar 539.3 milyon lira nominal teklif geldi.
- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 24.45 ortalama yüzde 25.11, en yüksek yüzde 25.58 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama yüzde 23.71 düzeyinde geldi.
- İhalede minimum 100.031 lira, ortalama 100.639 lira fiyat oluştu.
- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar Çarşamba günü ihraç edilecek.
- Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 12 Ağustos 2020'de olacak.
- Bir önceki 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 24.89 olmuştu.
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