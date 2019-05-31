Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 31 Mayıs (DHA) - Hazine üç ayda, toplam 41.3 milyar lira borç servisine karşılık, toplam 39.5 milyar lira borçlanacak.

Hazine'nin Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:

- Hazine Haziran'da toplam 11.4 milyar TL iç borç servisine karşılık 12 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

- Hazine Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

- Hazine Ağustos'ta toplam 8.4 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

- Hazine Haziran'da dört ihale bir sukuk, Temmuz'da dört ihale, Ağustos'ta dört ihale bir sukuk ile borçlanacak. (Tablo)

