Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türk ekonomisini zedeleyecek ve yaralamaya yönelik operasyon girişimi, Bakanlık, hükümet ve vatandaşların iş birliğiyle atlatıldı. Bakanlığın almış olduğu tedbirler, ortaya koymuş olduğu önlemler bu işi çok kısa süre içerisinde bertaraf etti." dedi.

Nebati, Aydın'da, Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Nureddin Nebati, iş dünyasının Türkiye için önemli bir yapı taşı olduğunu, iş adamlarının sorunlarının çözümü noktasında hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Yerelde görülebilecek aksaklıkların merkezi idare aracılığıyla çözümü noktasında ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Nebati, Türkiye'nin Gezi olayları, 17-25 Aralık gibi birçok süreçten geçtiğini anımsattı.

Türkiye'de başarılamayan kaos ortamının ekonomik operasyonlarla gerçekleştirilmek istendiğine dikkati çeken Nureddin Nebati, şöyle konuştu:

"Son olarak 15 Temmuz'da hain iş birlikçilerle ortaya konmuş olan ülkenin bekasını etkileyecek, hatta parçalanmasına, bölünmesine yol açabilecek darbe girişimini, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın tanklara, silahlara ve kendi sırtını dışarıdaki güçlere dayayanlara karşı göstermiş olduğu birlik beraberlik ruhuyla atlattık. Türkiye çok kısa bir süre içerisinde o sorunları atlatarak bu günlere geldi.