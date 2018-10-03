Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "En kötüyü geride bıraktık, eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu aydı." dedi. Albayrak, NTV yayınında ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak, açıklanan oranın, piyasa ve Merkez Bankası beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, "Demek ki bu anlamdaki fiyatlamalarla çok daha yoğun şekilde mücadele edeceğiz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyonla topyekun mücadele edeceğimizi açıklamıştık. Bu hafta bire bir sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız ve bununla ilgili çerçeveyi kamuoyuna önümüzdeki hafta anons edeceğiz. Bu, meseleye ne kadar ciddi yaklaşılması gerektiği açısından önem arz ediyor." diye konuştu. Enflasyon rakamlarına ilişkin, "En kötüyü geride bıraktık, eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu aydı." değerlendirmesinde bulunan Albayrak, ağustostan itibaren son iki ayda yaşanan sürecin doğru tanımlanması gerektiğini dile getirdi.

Albayrak, ilk olarak kur özelinde spekülatif bir süreç yaşandığını ve bunun püskürtüldüğünü, eylülde de likidite özelinde ve bankacılık sektörü içinde bir sürecin yaşandığını ve atlatıldığını vurgulayarak, "Bu süreçte attığımız adımlarla birlikte, ekonomide birkaç aydır yaşanan sürecin etkilerinin kalıcı değil, artık bu süreci geride bırakarak daha somut, gerçekçi ve güvenli adımlarla yürüyeceğimizin sinyallerini almaya başladık." ifadesini kullandı. İhracat ve ithalat dengesindeki olumlu gelişmelere ve dengelenme sürecine işaret eden Albayrak, spekülatif atakların püskürtülmesiyle kurda bir istikrar ve daha iyi değerlenme sürecinin başladığını bildirdi. Albayrak, bu ay itibarıyla yapısal reformlar, tarımsal izleme komitesi, Hal Yasası gibi alanların yanı sıra Mecliste atılacak adımlarla bu sürecin daha güçlü seyredeceğine dikkati çekerek, "Ekimle başlayan kasım ve aralıkla devam eden sürecin yıl sonuna kadar hedeflere yakın düzeyde gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu trendin ekimle birlikte kırılacağını görüyoruz ve bununla birlikte tüm adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, fiyatlamalardaki spekülasyonlara ilişkin "Alo 175" hattına gelen şikayetlerin Ticaret Bakanlığınca takip edildiğini ve dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zabıtaların denetimine ilişkin mesajları olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "Ticaret erbabının takibi çok önemli. Bu çerçevede hem vatandaşlar hem kamu görevlileri sahada. Son iki ayda Alo 175'e 22 binden fazla şikayet geldi. Sahada çok etkin mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte de vatandaş merkezli çok yakın dinamik ve etkin süreci ortaya koymamız lazım. Eylül itibarıyla bu sürecin kötüsünü atlattık, ekim çok daha güçlü, çok daha somut neticelerin çıkacağı bir döneme işaret ediyor. Toplumsal olarak hep birlikte bunu çok açık ve net göreceğiz inşallah." Ekonomideki son birkaç aylık sürecin sadece ekonomik boyutu olmadığını, siyasi motivasyonu bulunduğunu vurgulayan Albayrak, bu sürecin normalleşme ve daha iyiye gitme noktasında ilerlediğini söyledi. Albayrak, yaşananların toplam bilançoda minimum hasar bırakması için çok etkin bir süreci ortaya koyduklarını belirterek, "YEP'in 2018 ve 2019 hedeflerini çok rasyonel ve gerçekçi kılmaya gayret ettik. Sadece yıl sonuna kadar değil, 2019 yılında da takiple hedefleri gerçekçi görüyoruz. Ekimle birlikte, kasım ve aralıkta bu dengelenme, toparlanma, ekonominin temel parametrelerinde doğal dengelenmeyi beraberinde getirecek. Hedeflerde negatif yönlü değil, tam tersi pozitif yönlü gelişmeleri önümüzdeki süreçte çok daha net göreceğiz." dedi.