Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağını belirterek, "Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız." dedi.

Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü bir ekonomiye ve finansal mimariye kavuştuğunu, yeni bir süreci başlattıklarını ifade eden Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan önlemlerin altını çizdi. Albayrak, öncelikle yıl sonu hedeflerinin yakalanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Belirlenen hedefler, bunu uygulamak için güçlü bir para politikası, bunun yönetilmesi için reel ekonomiyle toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak dengelenme sürecinin ortaya konulması ve ondan sonra 3 yıllık yeni ekonomi programı dediğimiz, 2019, 2020 ve 2021. Bu dönemin sonunda da tek haneli enflasyon rakamlarını hedeflediğimiz bir program açıkladık. Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk."