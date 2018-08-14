Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son günlerde döviz kuru üzerinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen spekülatif atak ile ilgili, "2001 krizinin öğrettikleri Türkiye'nin finansal sistemini hangi noktaya taşıdıysa Türkiye'nin bugün yaşadıkları da önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini çok net ortaya koymaktadır." dedi.

Albayrak, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye'ye yönelik spekülatif atağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırmanın tüm ülkelerin ekonomileri için büyük bir potansiyel risk olduğunu dile getiren Albayrak, "İşte yaptığımız görüşmelerde birçok ülke dolar üzerindeki bu hareketlerin kendileri için ne kadar tedirgin edici, ne kadar tehdit edici bir durum ortaya koyduğunu bire bir şifahen, şahsıma dile getirdiler." diye konuştu.

Doların güven yitirdiği ve adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü bu dönemde uluslararası ticarette Türk lirasını koruyacak adımları atmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti: