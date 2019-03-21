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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (2) :

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

"(Konutta) Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak" - "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor" - "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut sektöründe faizlerin yüzde 1,28’lere geldiğini belirterek, "Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak." dedi.

Bakan Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmasına ilişkin dün gece yarısı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile birlikte özellikle iç piyasa ve iç talebin dengelenme sürecini desteklediklerini söyledi.

Mobilya sektörü, beyaz eşya ve otomotivde ticari araçlardaki indirimin devamı noktasında adım attıklarını dile getiren Albayrak, "Konutta da mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor." dedi.

Albayrak, faizlerin yüzde 1,28’lere geldiğini belirterek, mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki sürecin daha da hızlanacağını ifade etti.

Konut sektöründeki sürecin diğer sektörlere yansıdığına dikkati çeken Albayrak, yan sektörlerin, iç piyasa ve iç talebinin de inşaat sektöründeki hızlanmayı güçlü bir şekilde takip edeceğini vurguladı.

İkinci el otomobil satışlarında yaşanan KDV sorununun kendisine aktarıldığını ve konuya ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Albayrak, "Dün gece itibarıyla arkadaşlarla konuştuk, (KDV uyuşmazlığında) imzaları tamamladık, Külliyeye gönderdik. Bugün biraz önce aldığın bilgi itibarıyla Külliye'de de imzadan çıkmış. Bu uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk." diye konuştu.

- "Bu yıl çok önemli bir vergi mimarisinde adım atacağız"

Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin özellikle 1 Nisan'dan sonra her geçen gün daha güçlü ve emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin dört buçuk yıla yakın seçim olmayan bir döneme girdiğini ve söz konusu dönemde çok önemli adımlar atacağını söyledi.

Kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek kısa, orta ve uzun vadeli yapısal değişim ve dönüşüm reformlarının alt yapısını tamamlandıklarını dile getiren Albayrak, sermaye piyasaları, bankacılık piyasası ve reel sektörle ilgili destek teşvik altyapı mekanizmalarının yanı sıra çalışmalarında vergi ayağının çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Albayrak, vergileri artırarak değil optimize ederek, verenin de alanın da karşılıklı mutlu olacağı bir ekosistemle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vergi Konseyi ekibimiz, yılbaşından itibaren çok yoğun bir çalışma sürecini başlattı. Zannediyorum nisan, mayıs gibi ana çerçeve bitecek. Paydaşlarla konsolide ettikten sonra bu yılın ortası gibi köklü bir vergi reformu dönüşümü ile birlikte, özellikle Türkiye'deki reel sektörün, sadece Türkiye içi değil küresel ekosistemde rekabet edebilecek bir vergi mimarisiyle… Türkiye'deki firmalar, Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden yatırım yaparak ekonomik anlamda pastasını büyütmeye çalışan firmalar için de cazip olacak bir mimari ile inşallah bu yıl çok önemli bir vergi mimarisinde adım atacağız."

- "Türkiye'nin bilançosunda borç sorunu yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin, Ağustos 2018'den bugüne kadarki süreçte, risk ve sıkıntı teşkil eden hususların neredeyse tamamını bertaraf ettiğini söyledi.

"Reel sektörün iş yapabilmesi, ekonomisini büyütebilmesi için, çok hızlı bir şekilde, makul faizler dediğimiz tek haneli rakamlara ineceği bir döneme giriyoruz." ifadesini kullanan Albayrak, siyasi olarak da hiç kimsenin manipüle edemeyeceği istikrarlı bir döneme girildiğinin altını çizdi.

Albayrak, kamu bilançosu açısından Türkiye'nin dünyanın en düşük borçluluğa sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin bilançosunda borç sorunu yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hane halkı borçluluğunun GSMH'ye oranı açısından dünyadaki en düşük ülkelerden biri olduğunu dile getiren Albayrak, Türkiye'nin bunların yanı sıra çok güçlü bir bilançoya, çok güçlü bir reel sektöre, çok güçlü bir, iktisadi faaliyetin en önemli paydaşı olan, insan kaynağına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Albayrak, Türkiye'nin ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı gibi bir ülkenin sahip olması gereken üç kritik alanda çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Türkiye, 15 senede bölgenin ve dünyanın en önemli altyapı dönüşümünü tamamladı." diye konuştu.

(bitti)

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Otomotiv Kongresi Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

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