Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastıkaltında duracağına ekonominin içinde olsun." dedi. Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın ve dövizle başlattıkları tahvil ihracına değinen Albayrak, "Amaç sermayenin reel ekonomiye kazandırılmasını teşvik edecek tatlandırıcı ürünler, farklı enstrümanların geliştirilmesi çünkü Türkiye'deki ekonomi piyasalarını büyütmemiz lazım. Ne kadar kaynak, vade, maliyet çeşitlenirse o kadar iyi olur. Sadece geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastıkaltında duracağına ekonominin içinde olsun. Hem katılan kişiler için güvenli, en güvenli liman devlet, istenilen zamanda yatırımlar altın olarak alınabilir. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır süregelen geleneksel bakış açısının kırılması, devletle güven ilişkisi kurması açısından önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bireysel yatırımcılara yönelik başlattıkları döviz cinsinden tahvil ihracıyla ilgili süreçte de bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 1,1 milyar lira gibi bir hacim oluştuğunu söyledi. - İhracatta rekor beklentisi İhracatta yıl sonu hedefi olan 170 milyar doların aşılıp aşılmayacağının sorulması üzerine Albayrak, "Kabaca yıl sonu rakamı olarak bakıldığında bir rekoru yakalayacağız. Bu 170'in altı, üstü, onu bilemiyorum ama rekor bir yıl olarak kapayacağımızı tahmin ediyorum. Rakamlar olarak baktığımızda, 4. çeyrekteki ihracat rakamlarının büyümeye katkısının 3. çeyrekteki ihracatın büyümeye katkısından daha fazla olduğu bir yıl olacak. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, çok yoğun bir mesaide. Hanım bakanlarımızın performansları çok güçlü. Ruhsar Hanım, Zehra Hanım gibi çok yoğun bir şekilde koşturuyor. Çok kısa sürede sektöre, ekonomiye, küresel rekabete adapte olarak çok daha başarılı bir döneme imza atacağımız, onun liderliğinde ticaret ve ihracatta çok daha güzel adımlar atacağımız bir yıl olacak 2019." değerlendirmesinde bulundu.