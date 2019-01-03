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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (3)

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

"Geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastıkaltında duracağına ekonominin içinde olsun" - "(2018 ihracatı) Kabaca yıl sonu rakamı olarak bakıldığında bir rekoru yakalayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastıkaltında duracağına ekonominin içinde olsun." dedi.

Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve dövizle başlattıkları tahvil ihracına değinen Albayrak, "Amaç sermayenin reel ekonomiye kazandırılmasını teşvik edecek tatlandırıcı ürünler, farklı enstrümanların geliştirilmesi çünkü Türkiye'deki ekonomi piyasalarını büyütmemiz lazım. Ne kadar kaynak, vade, maliyet çeşitlenirse o kadar iyi olur. Sadece geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastıkaltında duracağına ekonominin içinde olsun. Hem katılan kişiler için güvenli, en güvenli liman devlet, istenilen zamanda yatırımlar altın olarak alınabilir. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır süregelen geleneksel bakış açısının kırılması, devletle güven ilişkisi kurması açısından önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bireysel yatırımcılara yönelik başlattıkları döviz cinsinden tahvil ihracıyla ilgili süreçte de bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 1,1 milyar lira gibi bir hacim oluştuğunu söyledi.

- İhracatta rekor beklentisi

İhracatta yıl sonu hedefi olan 170 milyar doların aşılıp aşılmayacağının sorulması üzerine Albayrak, "Kabaca yıl sonu rakamı olarak bakıldığında bir rekoru yakalayacağız. Bu 170'in altı, üstü, onu bilemiyorum ama rekor bir yıl olarak kapayacağımızı tahmin ediyorum. Rakamlar olarak baktığımızda, 4. çeyrekteki ihracat rakamlarının büyümeye katkısının 3. çeyrekteki ihracatın büyümeye katkısından daha fazla olduğu bir yıl olacak. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, çok yoğun bir mesaide. Hanım bakanlarımızın performansları çok güçlü. Ruhsar Hanım, Zehra Hanım gibi çok yoğun bir şekilde koşturuyor. Çok kısa sürede sektöre, ekonomiye, küresel rekabete adapte olarak çok daha başarılı bir döneme imza atacağımız, onun liderliğinde ticaret ve ihracatta çok daha güzel adımlar atacağımız bir yıl olacak 2019." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, turizmde 2018'in çok başarılı bir yıl olarak geçtiğine işaret ederek, 2019, 2020 ve 2021'de Türkiye'nin turizmde çok daha güçlü bir performansı olacağını kaydetti. Bakan Albayrak, "Köpük ithalatın artık yavaş yavaş silinmeye başladığı, rekabetçi bir üretim, üretilen zenginlikle birlikte tekrar yatırıma, katma değere, istihdama döndüğü bir dönüşümü ortaya koyan bir Türkiye ekonomisine doğru hızla ilerliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara çok hızlı ve güçlü reflekslerle yaklaşık 2-3 aylık bir süreçte müdahale edildiğine vurgu yapan Albayrak, bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük avantajlarından birisi olduğunu ifade etti.

Albayrak, Türkiye'nin üç ay içinde bir seçimle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu seçim bittikten sonra Türkiye, yaklaşık 4-4,5 yıl seçimin olmadığı, güçlü, güvenilir bir dönüşümün, yasal düzenlemelerin, adımların atıldığı iyi bir döneme giriyor. Gerek yabancı dış yatırım gerek finans piyasalarımız likidite anlamında, gerek farklı farklı sermaye piyasaları olmak üzere son 3 aydaki performansı daha da güçlü bir şekilde miktarsal olarak artan bir şekilde gözlemleyeceğimiz bir sürece giriyoruz. Türkiye'deki varlıkların değerlemesi çok ama çok cazip bir noktada."

(Bitti)

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altın tahvili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat

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