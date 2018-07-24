FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır."

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır."


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