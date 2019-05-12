FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

"İmalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacağız. Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, haziran gibi açıklayacağız" - "Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. 2020'lerin Türkiye'sinde, özellikle denizde ve karada enerji aramacılığı, petrol ve gaz noktasında çok sevinçli haberler duyacağız" - "Enflasyonda önümüzdeki birkaç ayda çok daha keskin düşüşleri yaşayacağız" - "Türkiye her anlamda çok zor bir 6 yıldan geçti, sadece ekonomik değil. Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha da büyümeye başladı" - "Yakın dönemde ATM'lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyara yakın tasarruf sağlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imalat ve ihracat sektörüne yönelik bir destek paketi hazırlığında olduklarını belirterek, "Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, haziran gibi açıklayacağız." dedi.

Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu, gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.

Programın başında, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Albayrak, annesiyle çok farklı duygusal bağı olduğunu söyledi. Albayrak, "Çok dramatik, Türk filmi gibi çocukluk geçirdiğim için annemle bağımız çok farklı oldu, bizim üzerimizde inanılmaz hakkı var. Ben annemin şahsında tüm Türkiye'deki annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum, ellerinden, ayaklarından öpüyorum." dedi.

Türkiye'nin özellikle ekonomik anlamda çok tarihi bir dönemden geçtiğini, son 6 yılda ekonomik olarak "müthiş bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu" vurgulayan Albayrak, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, terör sorunu gibi olayların sosyal, güvenlik ve siyasi alanda çok ağır etkileri olduğuna dikkati çekti. Albayrak, "Türkiye'nin farklı gerekçelerle çok yoğun bir ekonomik saldırıya da maruz kaldığı bir süreci yaşadık." diye konuştu.

Albayrak, geçen yıl ağustosta maruz kalınan ekonomik saldırı sonrasında Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm ve güçlü finansman mimari ihtiyacını dile getirdiklerini hatırlattı. Albayrak, şöyle devam etti:

"İç piyasadaki dinamiklerin çok ağır bir şekilde yıpratıldığı bir dönemde, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile daha istikrarlı bir sürece girmek için adımlar atmaya başladık. Nitekim bugün geldiğimiz noktada faizler yüzde 20'lere indi ki hala yüksek, düşüyor ve düşecek. Bunun en öncül göstergelerini enflasyonda yaşıyoruz ki ilk 3-5 ay gıdanın, farklı kalemlerin enflasyona etkisiyle kademeli düşüşlerin daha yavaş da olsa en azından artışa sebebiyet vermediği bu dalgalanmalarla birlikte, özellikle önümüzdeki birkaç ayda çok daha keskin düşüşleri yaşayacağız çünkü enflasyondaki keskin düşüşler faizle birlikte çok daha güçlü bir dengelenme sürecini ortaya koyacak."

Albayrak, cari denge ve fazlada hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini, gelecek dönemde dışardan finansman ihtiyacı kalmayacağını ifade etti.

İstihdam seferberliği çağrısına da değinen Albayrak, mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik sistemine giriş noktasında istihdam artışının 520 bini geçtiğini açıkladı.

- "Türkiye'nin verdiği refleks farklı oldu"

Son 6 yılda yaşananların dış faktörlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Albayrak, "Tüm tecrübe ve sınamalarla Türkiye her anlamda çok zor bir 6 yıldan geçti, sadece ekonomik değil ama her geçen gün bu çerçevede bu girdiğimiz tünelde adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha da büyümeye başladı. Çok net bir şekilde emin adımlarla buraya gidiyoruz. Türkiye ekonomik olarak her geçen gün olabilecek farklı müdahalelere karşı çok güçlü refleksler vermeye başladı. Ağustos, eylül ve ekim dengelenme süreci. Mart ayını yaşadık. Seçime 1 hafta kala çok enteresan bir süreç yaşadı Türkiye. Kurumsal olarak, ekonomik olarak verdiği refleks, toparlanma süreci çok farklı oldu. En basitinden bu hafta yaşadığımız, Türkiye'de ekonomiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir çerçevede seçim sonuçları bahanesiyle farkı bir hareketlenme, dışardan farklı finansal kurumlar kaynaklı hareketlenme ama bütün bu aksiyonlara hızlı bir toparlanma, hızlı bir refleksle sürecin bu noktaya gelmesi." diye konuştu.

- "Ekonomi emin adımlarla ilerliyor"

Türkiye'de son 8 ayda finansal mimaride önemli düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Albayrak, dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attıklarını anlattı. Albayrak, ekonominin emin adımlarla ilerlediğini belirterek, enflasyon ve istihdam başta olmak üzere mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşanacağını ifade etti.

Türkiye'nin çözüm odaklı siyasete devam edeceğini bildiren Albayrak, saldırı ve baskılara rağmen toplum bilincinin yüksek olduğunu, 4 yıldan fazla sürecek seçimsiz dönemde hızlı adımlar atacaklarını aktardı.

- "Doğu Akdeniz, Türkiye için çok önemli"

Albayrak, Doğu Akdeniz sondaj krizine ilişkin değerlendirmesinde, sürecin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bölge coğrafyamıza baktığımızda ülkelerin neredeyse tamamı son dönemde artan bir keşif sürecine girmiş. Türkiye farklı bir yol izleyerek bu sürece girmeli. Kendi gemimiz, mühendisimiz, uzmanlarımız, insanımızla etkin bir ekip oluşturarak kendi kara sularımızda kendimiz kazma süreci başlattık. Akdeniz de kimsenin babasının gölü değil. Bizim kara sularımız var. KKTC'nin kendi kara suları var, orada bir devlet var. Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın ortaya koyduğu güçlü bir irade var. Kendi kara sularımız, sonuna kadar bu mücadeleyi vermemiz lazım. Fatih gemimiz devreye girdi, bugünlerde Yavuz gemimiz de devreye girecek. Bilimsel gerçeklikle çok net söylüyorum ki 2020'lerin Türkiye'sinde, özellikle denizde ve karada enerji aramacılığı noktasında, petrol ve gaz noktasında çok sevinçli haberler duyacağız. Bunu 82 milyon vatandaşımız bilsin, istiyorum. Türkiye çok doğru adımlar attı, neden rahatsız oluyorsunuz? Türk toplumumun yaşadığı tecrübeler farkındalık düzeyini çok daha iyi noktalara taşıdı. Türkiye'nin dostluğunu kazanmak çok önemli. Doğu Akdeniz, Türkiye için çok önemli. Bize dikte ettirileni kabul edemeyiz."

- Trump ile Beyaz Saray'da görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye de değinen Albayrak, şöyle devam etti:

"Hem ülkemiz hem de Cumhurbaşkanımız açısından çok pozitif bir görüşme oldu. Birçok konunun farkında olduğuna vakıf olduk. Bir önceki başkanla oluşan, büyüyen sıkıntılardan muzdarip olduğunu gördük. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Sorunlar yumağı var ama pozitif adımlar atmaya yönelik bir irade var. Çok önemli müzakereler ortaya koyduk. Heyetler arası görüşmelerimiz devam ediyor. Resme genel baktığımızda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza karşı derin sevgi ve muhabbetin sergilendiği, yapıcı, umutlu ve olumlu bir görüşme oldu."

Albayrak, Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili takvimin henüz net olmadığını belirterek, söz konusu ziyaretin temmuzda gerçekleşebileceğini söyledi.

- "Döviz kurları eskisine göre vatandaşı az etkiliyor"

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın vatandaş üzerindeki olumsuz etkisinin eskiye göre daha az olduğunu ifade eden Albayrak, daha yoğun Türk lirası merkezli bir süreç hedeflediklerini söyledi. Dalgalanmaların özellikle ithalat firmalarını etkilediğine işaret eden Albayrak, turizmde, tarımda, cari dengede çok daha pozitif bir sürece girildiğini kaydetti.

Reel sektörün son 8-10 aydır zor bir süreç geçirdiğine değinen Albayrak, sektörün daha rekabetçi olması noktasında vergi mimarisi için çalışmaların devam ettiğini, vergi konseyi ile bu çerçevede önemli adımlar attıklarını anlattı.

- İmalat ve ihracatı destekleyecek paket

Albayrak, 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacaklarını belirterek, "Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, haziran gibi açıklayacağız. İthalatı düşürürken, ihracatı destekleyeceğiz. Finansal anlamda çok önemli adımlar attık, atıyoruz. Yakın dönemde ATM'lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Kamu bankalarımızla başlayacağız, özel bankalarımız da girmek istiyor. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyara yakın tasarruf sağlayacağız."

Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söyledi.

Albayrak, turizm sektöründe de rekor kırılacağına işaret ederek, "Bol döviz, bol gelir, bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da bu anlamda rahat olması lazım. Son dönemde oluşturulmaya çalışılan negatif algılara karşı gerçek resmi ortaya koymamız lazım." diye konuştu.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacakBayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak
Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyorSimav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak

Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak

Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.