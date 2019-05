Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

İstihdam seferberliği çağrısına da değinen Albayrak, mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik sistemine giriş noktasında istihdam artışının 520 bini geçtiğini açıkladı.

- "Türkiye'nin verdiği refleks farklı oldu"

Son 6 yılda yaşananların dış faktörlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Albayrak, "Tüm tecrübe ve sınamalarla Türkiye her anlamda çok zor bir 6 yıldan geçti, sadece ekonomik değil ama her geçen gün bu çerçevede bu girdiğimiz tünelde adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha da büyümeye başladı. Çok net bir şekilde emin adımlarla buraya gidiyoruz. Türkiye ekonomik olarak her geçen gün olabilecek farklı müdahalelere karşı çok güçlü refleksler vermeye başladı. Ağustos, eylül ve ekim dengelenme süreci. Mart ayını yaşadık. Seçime 1 hafta kala çok enteresan bir süreç yaşadı Türkiye. Kurumsal olarak, ekonomik olarak verdiği refleks, toparlanma süreci çok farklı oldu. En basitinden bu hafta yaşadığımız, Türkiye'de ekonomiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir çerçevede seçim sonuçları bahanesiyle farkı bir hareketlenme, dışardan farklı finansal kurumlar kaynaklı hareketlenme ama bütün bu aksiyonlara hızlı bir toparlanma, hızlı bir refleksle sürecin bu noktaya gelmesi." diye konuştu.