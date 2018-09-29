Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, ''IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek değerlendirmeler yapıldı. Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır. Yeni Ekonomi Programı kapsamında Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kurulacak.' dedi.



