FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IMF programına dönüldüğü iddiası tamamen art niyetli ve gerçeklerden uzaktır. McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu yetkisi olmayacak" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, ''IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek değerlendirmeler yapıldı. Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır. Yeni Ekonomi Programı kapsamında Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kurulacak.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
McKinsey Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF

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