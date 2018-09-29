Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı" ve "IMF programına dönüldüğü" gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapıldığı ve bunların gerçeklerle alakası olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıkladığı hatırlatılarak, YEP'in temel bileşenlerinden birinin mali disiplin ve bu kapsamda güçlü ve sürdürülebilir kamu maliyesinin sağlanması olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, YEP'te kamu maliyesine yönelik harcamalarda tasarruf sağlanması ve ilave gelir üretici tedbirlerin alınması öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, söz konusu tasarruf ve gelir tedbirlerinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, bakanlık bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin kurulacağının ifade edildiği aktarıldı.

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin, kamu maliyesine yönelik YEP'te öngörülen tedbirlerin uygulamasına liderlik edilmesinin yanı sıra yeni tedbirlerin süreklilik esası çerçevesinde tasarlanması ve bunların uygulamasından sorumlu olacağının altı çizilen açıklamada, ofisin bakanlıklar ve ülkenin kendi insan kaynağından oluştuğu, tamamı kamu görevlisi olan Hazine ve Maliye Bakanlığının mevcut çalışanlarından kurulduğuna dikkat çekildi.