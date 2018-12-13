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Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci 100 günlük hedefleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak - İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmet eklenecek - Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenleme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak icraatlar da belli oldu.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından 11 eylemin hayata geçirilmesi hedeflenirken, Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak.

Yeminli mali müşavir raporuyla nakten talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilecek. Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacak.

Bakanlık çalışmaları kapsamında özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.

Eylem planı kapsamında en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak.

Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemeler yapılacak.

Kitle fonlaması düzenlemelerinin yürürlüğe konması hedeflenirken, Açık Veri Paylaşım Portalı'nın hazırlanması ve kullanıma açılması sağlanacak.

Vergi dışı gelirlere yönelik Ortak e-Tahsilat Platformu'nun devreye alınması için adım atılacak. İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmet eklenecek.

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı eylemleri

Öte yandan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda Strateji ve Bütçe Başkanlığının yürüteceği 6 eylem de yer aldı.

Buna göre, kamu-özel iş birliği modeline ilişkin çerçeve mevzuat çalışması tamamlanacak. Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesi geliştirilecek. Bütün kamu kurumlarını kapsayan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi oluşturulacak.

Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlem süreçlerinin tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin proje başlatılacak.

Program bazlı bütçeleme sistemine geçiş için program yapısı oluşturulacak. Öte yandan Başkanlıkça, Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı hazırlanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

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