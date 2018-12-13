Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci 100 günlük hedefleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak icraatlar da belli oldu.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından 11 eylemin hayata geçirilmesi hedeflenirken, Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak.

Yeminli mali müşavir raporuyla nakten talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilecek. Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacak.

Bakanlık çalışmaları kapsamında özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.

Eylem planı kapsamında en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak.

Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemeler yapılacak.