Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihaleyle 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
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