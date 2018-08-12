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Hazine yarın ihale düzenleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihaleyle 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi

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