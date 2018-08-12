Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihaleyle 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

