Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 yıl (609 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

