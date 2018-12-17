Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 7 yıl (2422 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

