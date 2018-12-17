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Hazine yarın ihale düzenleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 7 yıl (2422 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
devlet tahvili Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale

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