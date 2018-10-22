Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Ekim'de iki ihale düzenlenecek.
İlk ihaleyle 2 yıl (658 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı, diğer ihalede ise 5 yıl (1280 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
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