Hazine yüzde 22.18 bileşik faizle 3.2 milyar lira borçlandı

İstanbul, 22 Nisan (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde, yüzde 22.18 bileşik faiz ile 3 milyar 216.4 milyon lira borçlandı.

Hazine bugün 21 Nisan 2021 (728 gün) itfalı altı ayda bir yüzde 10.45 kupon ödemeli iki yıllık yeni gösterge tahvilin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 21.07, bileşik faiz yüzde 22.18 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 512 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 310 milyon lira, net satış 1 milyar 306.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine, ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 960 milyon lirası piyasa yapıcı bankalardan (PY), 950 milyon lirası kamudan olmak üzere 1.91 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

