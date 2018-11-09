FİNANS

Hazineden 3 ihaleye iptal

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 12-13 Kasım'da gerçekleştirileceği duyurulan 3 tahvil ihalesinin yapılmamasına karar verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 12-13 Kasım'da gerçekleştirileceği duyurulan 3 tahvil ihalesi iptal edildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018 yılı Hazine Finansman Programı'nda yurt dışı piyasalardan 6,5 milyar dolarlık borçlanma yapılmasının öngörüldüğü anımsatılarak, 7 Kasım'da tamamlanan 1,5 milyar avro tutarındaki tahvil ihracıyla toplam 7,7 milyar dolarlık dış borçlanmanın gerçekleştirildiğine dikkati çekildi.

Duyuruda, 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine finansman ihtiyacının azaltıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla, 31 Ekim 2018 tarihli İç Borçlanma Stratejisi'nde 12 Kasım'da ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi ile 13 Kasım'da ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalelerinin yapılmamasına karar verilmiştir."

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
TEI'de motorlar test edildiTEI'de motorlar test edildi
Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacakGlobal'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet tahvili Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale tahvil ihalesi

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm enerji 'tek hesapta' toplanıyor

Tüm enerji 'tek hesapta' toplanıyor

TEI'de motorlar test edildi

TEI'de motorlar test edildi

Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak

Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak

“Vardiya Robotu” yüzde 5’lik performans artışı sağladı 

“Vardiya Robotu” yüzde 5’lik performans artışı sağladı 

Eylül’de ihracat birim endeksi yüzde 2.3 azaldı

Eylül’de ihracat birim endeksi yüzde 2.3 azaldı

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.