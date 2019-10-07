FİNANS

Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Hazine, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta Emeklilik ve Yatırım Fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Hazine, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta Emeklilik ve Yatırım Fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve maliye bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi Bankalar üzerinden Bakanlığımıza iletebileceklerdir" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Taleplerin KMKTP üyesi Bankalar tarafından 9 Ekim 2019 saat 14:00’a kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.
"Taleplere ilişkin formlar ekte yer alıyor. Altın Tahvilleri ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kg.’lık külçe altınlar karşılığında ihraç edilecek.
"Yatırımcılar ihraca asgari 995/1000 saflıktaki 1 kg. külçe altın ve katları şeklinde katılım sağlayabileceklerdir.
Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecek olup bu kapsamda 995/1000 saflıktaki 1 kg.’lık külçe altın karşılığında 995 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecek.
"İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet Altın Tahvili / Altına Dayalı Kira Sertifikası karşılığında, yukarıda belirtilen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kg.’lık külçe altınlar teslim edilecektir. Kira / kupon ödemeleri ile itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan ulaşılabilmektedir.
"İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek olup Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacaktır.
Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 9 Ekim 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir." (Tablo)

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