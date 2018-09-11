FİNANS

Hazine'den avro cinsi tahvil ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 23:13 | Son Güncelleme

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan gelen talep üzerine, yarından itibaren Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla etaplar halinde avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı, talep toplama yöntemiyle yapılacak - Talep toplama işlemleri 12 Ekim'e kadar sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan gelen talep üzerine, yarından itibaren Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla etaplar halinde avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı, talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikaları sadece yerli ve yabancı bireysel yatırımcılara satılacak. Söz konusu senetler için etaplar halinde yapılacak talep toplama işlemleri ve senetlerin ihracı ve itfası Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı kanalıyla gerçekleştirilecek.

Senetler 1 yıl (364 gün) vadeli olacak, talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir avro cinsinden yüzde 1 (yıllık yüzde 2) getiri sağlayacak.

Senetler, 1. etap için 12-14 Eylül, 2. etap için 17-21 Eylül, 3. etap için 24-28 Eylül, 4. etap için 1-5 Ekim, 5. etap için 8-12 Ekim arasında satışa sunulacak olup belirli miktarda satış yapılması durumunda, bir önceki gün Bakanlık tarafından ilan edilmek üzere sonraki günlerde satış yapılmayabilir.

Avro cinsinden ihraç edilecek senetler bin avro ve katları şeklinde olacak. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz/kira getirisi üzerinden bin avro ve katları olacak şekilde sadece Ziraat Bankasına satılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
avro Avro cinsi Devlet tahvili Hazine ve Maliye Bakanlığı

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