Hazineden ihale ve kira sertifikası ihracı

Hazine 25 Eylül'de tahvil ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede, 5 yıl (1869 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının ihracı doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

