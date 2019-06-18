Hazineden kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 21 Haziran 2019 valör tarihli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu kira sertifikası ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden bakanlığa iletebilecek.

Taleplerin, bankalar tarafından 19 Haziran saat 14.00'e kadar bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Altına dayalı kira sertifikası, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altınlar karşılığında ihraç edilecek.