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Hazine'nin 3 ihalesinde toplam satış ROT dahil 9.1 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

  Hazine'nin bugün düzenlediği üç ihalede toplam satış 2 milyar 50 milyon lira oldu.

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Hazine'nin bugün düzenlediği üç ihalede toplam satış 2 milyar 50 milyon lira oldu.
İhaleler öncesi yapılan 7 milyar 29.1 milyon lira ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışla birlikte, satış tutarı 9 milyar 79.1 milyon liraya ulaştı.
Hazine;
- 2 yıl (490 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil,
- 7 yıl (2.548 gün) vadeli değişken faizli tahvil,
- 10 yıl (3.528 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etti.
- 2 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 704.7 milyon lira oldu.
- İhalede satışların nominal tutarı 744.0 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İhaleye gelen nominal teklif 2 milyar 605.0 milyon lira oldu.
İhalede;
- bileşik faiz en düşük yüzde 20.20,
- ortalama yüzde 20.28,
- en yüksek yüzde 20.39,
- basit faiz ortalama yüzde 19.34 düzeyindeydi.
- İhalede minimum 94,606 lira, ortalama 94,718 lira fiyat oluştu.
Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2019.
- Bir önceki 2 yıllık tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 19,35 olmuştu.
- 7 Yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 631,6 milyon lira oldu.
- İhalede satışların nominal tutarı 685 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İhaleye gelen nominal teklif 1 milyar 749 milyon lira oldu.
İhalede;
- en düşük dönemsel faiz yüzde 8.42,
- ortalama yüzde 8.71,
- en yüksek yüzde 8.88 oldu.
- İhalede minimum 90,907 lira, ortalama 92,198 lira fiyat oluştu.
İlk kez ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 2 Temmuz 2025.
- 10 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 713.7
milyon lira oldu.
- İhalede satışların nominal tutarı 863 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İhaleye gelen nominal teklif 1 milyar 968.8 milyon lira oldu.
İhalede;
- bileşik faiz en düşük yüzde 17.35,
- ortalama yüzde 17.60,
- en yüksek yüzde 17.72 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama yüzde 16.89 seviyesinde geldi.
- İhalede minimum 82,263 lira, ortalama 82,705 lira fiyat oluştu.
Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 8 Mart 2028.
- Tahvilin bir önceki satışında ortalama bileşik faiz yüzde 16.94 olmuştu.

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