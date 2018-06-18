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Hazine'nin beş yıllık tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 17.24

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Hazine'nin, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştirdiği beş yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında reel faiz yüzde 3.17 oldu.

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Hazine'nin, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştirdiği beş yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında reel faiz yüzde 3.17 oldu.
Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.
Hazine Haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor.
Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24, TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama reel faiz yüzde 3.17 olurken, sabit kuponlu 5 yıllık tahvilde net satış 834 milyon lira, nominal teklif 1 milyar 610 milyon lira, TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde net satış 1 milyar 220.9 milyon lira ve nominal teklif 1 milyar 762 milyon lira oldu.
Hazine, iki tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 4 milyar 667 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 1 milyar 947 milyon lira, kamuya 510 milyon lira oldu. İhalede piyasa yapıcıları 2 milyar 596 milyon lira teklif verdi.
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 1 milyar 700milyon lira olurken, kamuya 510 milyon lira satış yapıldı. İhalede piyasa yapıcıları 3 milyar 400 milyon lira teklif verdi.

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