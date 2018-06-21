Hazine'nin geri alım ihalesinde toplam teklif 190 milyon lira

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Hazine'nin geri alım ihalesinde toplam teklif tutarı 190 milyon lira oldu.
Hazine Müsteşarlığı'nın 17 Ağustos 2022 ve 11 Şubat 2026 vadeli tahvillerinin geri alım ihalesinde toplam teklif tutarı 190 milyon TL oldu. 17 Ağustos 2022 tanımlı tahvilde teklif tutarı 90 milyon lira, 11 Şubat 2026 tanımlı tahvilde teklif tutarı 100 milyon lira olurken her iki ihalede de kabul edilen tutar 0.0 oldu.
YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı
Sözleşmeli personele izin kolaylığı
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum