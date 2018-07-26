Hazine'nin geri alım ihalesinde toplam teklif 225 milyon lira

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Hazine'nin TRT170822T15 tanımlı tahvil için açtığı geri alım ihalesinde nominal 50 milyon lira teklif geldi. Geri alım ihalesinde nominal kabul edilen miktar 25 milyon lira olurken, net kabul edilen miktar 20.4 milyon lira oldu.

İhalede;

- en düşük fiyat 81,475 lira,

- en yüksek fiyat 81,475 lira,

- ortalama fiyat 81,475 ilra düzeyinde oluştu.

İhalede;

- en düşük basit faiz yüzde 19.11,

- en düşük bileşik faiz yüzde 20.03,

- en yüksek basit faiz yüzde 19.11,

- en yüksek bileşik faiz yüzde 20.030,

- ortalama basit faiz yüzde 19.110,

- ortalama bileşik faiz yüzde 20.030 olarak gerçekleşti.

