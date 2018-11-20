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Hazinenin kira sertifikası ihracına 3 milyar 241 milyon liralık talep

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Hazinenin kira sertifikası ihracına 3 milyar 241 milyon liralık talep

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi. Taleplerin tamamı karşılanarak ihraç gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl vadeli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi, taleplerin tamamı karşılandı.

Kira sertifikasının valör tarihi 21 Kasım 2018, itfa tarihi 18 Kasım 2020 ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 8,95 olarak belirlenmişti.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihracı

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