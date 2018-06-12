Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Hazine'nin Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19 oldu.
Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine 12 Haziran 2019 itfalı bir yıl vadeli kuponsuz tahvili bugün ilk kez ihraç etti.
Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz ve ortalama basit faiz yüzde 19 olarak ve kuponsuz tahvilin ilk ihracında net satış 464 milyon lira, nominal teklif 1 milyar 180 milyon lira olarak gerçekleşti.
Hazine Haziran'da toplam 14.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 13 milyar lirası piyasadan, toplam 15.7 milyar liralık iç borçlanma programlıyor. (Tablo)
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