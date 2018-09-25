Hazine'nin TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde satış 2.4 milyar lira

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Hazine'nin düzenlediği TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde toplam satış 2.4 milyar lira oldu.
Hazine, 5 yıl (1,869 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti. İhalede net satış 514.5 milyon lira oldu. İhale öncesi yapılan 1 milyar 880.5 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte toplam satış 2 milyar 395 milyon liraya ulaştı.
- İhalede satışların nominal tutarı 328.0 milyon TL oldu.
- İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3.55 olarak gerçekleşti.
- İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 3.03, ortalama yüzde 3.58, en yüksek yüzde 3.64 olarak belirlendi.
- Tahvilin valörü 26 Eylül 2018 ve geri ödemesi 8 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
- Tahvil 6 ayda bir yüzde 1.40 reel kupon ödemeli.
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