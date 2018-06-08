Hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı

DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacaklarını belirterek, "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturacağız." dedi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağbal, 2011 yılında, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tarım arazilerinin kullanıcılarına uygun bedelle doğrudan satılması imkanını getirdiklerini hatırlattı.
Ağbal, buna karşın, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bazı vatandaşların tarımsal amaçla kullandıkları Hazine taşınmazlarının belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil olduğuna işaret ederek, "Söz konusu düzenlemeden sonra bu taşınmazları kullanan vatandaşlarımız satın alma hakkından faydalanamamıştı. Son getirdiğimiz düzenleme ile köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan bu tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Böylece belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.
- "En az 2011'den bu yana kullanma şartı var"
Bu uygulamadan, taşınmazı 2014 yılından önce en az 3 yıl süreyle kullanmış ve halen kullanımı devam eden kiracı, kullanıcı ya da paydaşların yararlanabileceğini aktaran Ağbal, "Bu zorunluluğu, söz konusu imkandan asıl kullanıcının yararlanması için getirdik. Bir kişi, bu şekilde bir araziyi satın almak istiyorsa, en az 2011 yılından bu yana aynı yerde tarım yapıyor olması lazım." ifadesini kullandı.
- "Satış işlemleri rayiç bedel üzerinden yapılacak"
Ağbal, söz konusu tarım arazilerinin konumu itibarıyla nispeten kıymetli alanlarda yer aldığını ve bu nedenle başka amaçlarla kullanılma ihtimaline karşı tedbirler aldıklarını da bildirdi.
Bu kapsamda, satış işlemlerinin öncelikle rayiç bedel üzerinden yapılacağını bildiren Ağbal, şunları kaydetti:
"Öte yandan, herhangi bir şekilde bu arazilerin tarımsal amaç dışında kullanılmaması şartını getirdik. Buna ilişkin olarak da tapuya şerh düşeceğiz. Vatandaşımız tarımsal amaç dışında kullanmak isterse veya imar planında tarım dışı bir amaca ayrılırsa, taşınmazın değeri yeni duruma göre yeniden belirlenecek ve oluşacak değer artışı vatandaşımızdan tahsil edilerek tapuya konulmuş olan şerh kaldırılacak. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile ödenecek. Vatandaşlarımızın, düzenlemeden faydalanabilmeleri için, en geç 5 Aralık 2018 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu il defterdarlığına başvuruda bulunmaları gerekiyor."
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