Hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı

DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacaklarını belirterek, "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturacağız." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağbal, 2011 yılında, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tarım arazilerinin kullanıcılarına uygun bedelle doğrudan satılması imkanını getirdiklerini hatırlattı.

Ağbal, buna karşın, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bazı vatandaşların tarımsal amaçla kullandıkları Hazine taşınmazlarının belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil olduğuna işaret ederek, "Söz konusu düzenlemeden sonra bu taşınmazları kullanan vatandaşlarımız satın alma hakkından faydalanamamıştı. Son getirdiğimiz düzenleme ile köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan bu tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Böylece belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.