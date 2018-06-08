FİNANS

Hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız" - "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturacağız" - "Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile ödenecek"

DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacaklarını belirterek, "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturacağız." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağbal, 2011 yılında, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tarım arazilerinin kullanıcılarına uygun bedelle doğrudan satılması imkanını getirdiklerini hatırlattı.

Ağbal, buna karşın, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bazı vatandaşların tarımsal amaçla kullandıkları Hazine taşınmazlarının belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil olduğuna işaret ederek, "Söz konusu düzenlemeden sonra bu taşınmazları kullanan vatandaşlarımız satın alma hakkından faydalanamamıştı. Son getirdiğimiz düzenleme ile köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan bu tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Böylece belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.

- "En az 2011'den bu yana kullanma şartı var"

Bu uygulamadan, taşınmazı 2014 yılından önce en az 3 yıl süreyle kullanmış ve halen kullanımı devam eden kiracı, kullanıcı ya da paydaşların yararlanabileceğini aktaran Ağbal, "Bu zorunluluğu, söz konusu imkandan asıl kullanıcının yararlanması için getirdik. Bir kişi, bu şekilde bir araziyi satın almak istiyorsa, en az 2011 yılından bu yana aynı yerde tarım yapıyor olması lazım." ifadesini kullandı.

- "Satış işlemleri rayiç bedel üzerinden yapılacak"

Ağbal, söz konusu tarım arazilerinin konumu itibarıyla nispeten kıymetli alanlarda yer aldığını ve bu nedenle başka amaçlarla kullanılma ihtimaline karşı tedbirler aldıklarını da bildirdi.

Bu kapsamda, satış işlemlerinin öncelikle rayiç bedel üzerinden yapılacağını bildiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Öte yandan, herhangi bir şekilde bu arazilerin tarımsal amaç dışında kullanılmaması şartını getirdik. Buna ilişkin olarak da tapuya şerh düşeceğiz. Vatandaşımız tarımsal amaç dışında kullanmak isterse veya imar planında tarım dışı bir amaca ayrılırsa, taşınmazın değeri yeni duruma göre yeniden belirlenecek ve oluşacak değer artışı vatandaşımızdan tahsil edilerek tapuya konulmuş olan şerh kaldırılacak. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile ödenecek. Vatandaşlarımızın, düzenlemeden faydalanabilmeleri için, en geç 5 Aralık 2018 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu il defterdarlığına başvuruda bulunmaları gerekiyor."

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdüMoody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü
Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecekBakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ecrimisil Hazineye ait tarım arazisi Maliye Bakanı Naci Ağbal

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.