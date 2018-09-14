Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz. Çiftçimiz yüzde 50 indirim ile ecrimisil ödeyecek. Aslında yapılan destekle kirası da bedavaya gelmiş olacak, bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelik eylem planı içerisinde yer alan Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıklar arasındaki hızlı koordinasyonun söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, toplam 3 milyar 400 milyon metrekarelik arazinin yaklaşık 100 bin hektarında sulu tarım, 200 bin hektarında kuru tarım ve 40 bin hektarında da dikili ve örtü altı tarımın yapıldığına dikkati çekti. Bu arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 5’ine denk geldiğine işaret eden Pakdemirli, bunun tarım sektörü ve çiftçi için çok önemli bir büyüklük olduğunu vurguladı.