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Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Toplam 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz. Çiftçimiz yüzde 50 indirim ile ecrimisil ödeyecek. Aslında yapılan destekle kirası da bedavaya gelmiş olacak, bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak" - "Bu düzenlemenin ardından biz de mevzuatımızı söz konusu çiftçileri ÇKS’ye kayıtlı olabilecek hale getirdik. Çiftçilerimiz artık bu arazilerde yatırımlarını yapabilecek, ucuz kredi imkanları, tarım sigortalarından yararlanabilecek. Kayıt altına alınan arazi kullanıcıları bundan böyle tarımsal desteklerden de faydalanabilecek" - "10 yıllık bir süre içerisinde çiftçinin cebinde ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla bir gelir artışı elde edilmiş olacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz. Çiftçimiz yüzde 50 indirim ile ecrimisil ödeyecek. Aslında yapılan destekle kirası da bedavaya gelmiş olacak, bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelik eylem planı içerisinde yer alan Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıklar arasındaki hızlı koordinasyonun söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, toplam 3 milyar 400 milyon metrekarelik arazinin yaklaşık 100 bin hektarında sulu tarım, 200 bin hektarında kuru tarım ve 40 bin hektarında da dikili ve örtü altı tarımın yapıldığına dikkati çekti. Bu arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 5’ine denk geldiğine işaret eden Pakdemirli, bunun tarım sektörü ve çiftçi için çok önemli bir büyüklük olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, devletin vatandaşıyla malını mülkünü paylaştığının altını çizerek, “Bunu yeni sistemin bir artısı olarak algılamak lazım. İnşallah hazineye ait izinsiz, sözleşmesiz kullanılan bu tarım arazileri bundan sonra kayıt altına alınmış olacak. Çiftçilerimiz bu kira bedellerini ödeyerek artık gönül rahatlığıyla tarım arazilerini ekip biçecek." ifadesini kullandı.

Bu arazilerin ve üreticilerinin mevcut durumda hali hazırda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olmadığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"ÇKS’ye dahil değilseniz tarımsal destek, ucuz kredi alamaz, tarım sigortalarından faydalanamazsınız. Bu düzenlemenin ardından biz de mevzuatımızı söz konusu çiftçileri ÇKS’ye kayıtlı olabilecek hale getirdik. ÇKS'ye bu vatandaşlar kayıt olabilecekler. Kullanıcıların böylelikle arazilerinin verimi artıracak. Çeşitli altyapı ve üst yapı yatırımlarını sulama, drenaj tesisi, arazi ıslahı, modern örtü altı tesisi gibi yatırımları yapamıyorlardı. Çiftçilerimiz artık bu arazilerde yatırımlarını yapabilecek, ucuz kredi imkanları, tarım sigortalarından yararlanabilecek. Kayıt altına alınan arazi kullanıcıları bundan böyle tarımsal desteklerden de faydalanabilecek."

- Mera arazileri projesinin lansmanı yapılacak

Pakdemirli, toplam 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek verdiklerini, yıllık 200 milyon liralık ecrimisil ödemesi olduğu ve bunun yüzde 50 indirimli ödeneceği dikkate alındığında kiranın da bedavaya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada da çiftçimiz yüzde 50 indirim ile ecrimisil ödeyecek. Aslında yapılan destekle kirası da bedavaya gelmiş olacak, bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak. Çiftçiye aslında çok büyük bir imkan olacak. 10 yıllık bir süre içerisinde çiftçinin cebinde ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla bir gelir artışı elde edilmiş olacak. Verilen tarımsal destekle çiftçinin hem kirasını ödüyoruz, hem de cebine ilave katkı sağlamış olacağız. Çiftçi toprağına kavuşacak. Mera arazileriyle ilgili de ilerleyen günlerde bu projelerin de lansmanını yapıyor olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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