Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin yeni düzenleme

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayacak.

Başvurularda hak sahibi sayılmak için hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2017'den önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olma, başvuru tarihi itibarıyla kullanımın halen devam etme ve 19 Kasım'a kadar başvuruda bulunmuş olma şartları aranacak.

Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar üzerinde tarımsal amaçlı kiralama yapılamayacak.

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