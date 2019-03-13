Hazır giyim ihracatçılarına ödül

İZMİR (AA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından, geçen yıl yaptıkları ihracatla Türkiye'ye 1 milyar 215 milyon dolar kazandıran 85 firmaya ödül verildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, "Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül töreni, birlik binasında gerçekleştirildi.

Törende, 2018 yılında 2 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan 85 firma ödüllendirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektörünün geçen yıl Türkiye genelinde 17,6 milyar dolarlık ihracata imza attığını, otomotiv endüstrisinden sonra dış satıma en fazla katkı sağlayan ikinci sektör olduklarını belirtti.

2017'de EİB'e üye 78 firmanın ödül kazandığını, bu yıl firma sayısının 85'e çıktığını bildiren Sertbaş, "Ödül kazanan firma sayısında artış var ama bu yeterli değil. Önümüzdeki yıl 100 ve üzerinde firmamızın ödül kazanması için çalışacağız. Egeli ihracatçılar olarak bölgemiz ihracatında ilk sırada bulunan İspanya'ya 2018 yılında geçen yıla oranla yüzde 29 artışla yaklaşık 308 milyon dolarlık konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

